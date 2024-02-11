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Закон и Порядок

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Взломать человека проще, чем компьютер

Взломать человека проще, чем компьютер

Сейчас чужие банковские карточки чистят по большей части «генеральные обер-менеджеры тайной прокуратуры», которые звонят обывателям по телефону и при помощи цыганского гипноза получают временный контроль над их волей.

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