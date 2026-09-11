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Спрос на Bitcoin стабилизируется, но рынку не хватает уверенности покупателей

Структура спроса на Bitcoin постепенно улучшается, однако пока не показывает расширения, характерного для устойчивого бычьего рынка.

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