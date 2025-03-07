Вспышки в центре галактики: учёные сделали снимок сверхмассивной черной дыры

Исследователи из Северо-Западного университета (США) с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба сделали самый детализированный снимок сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре нашей галактики.
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