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Кто должен платить за механизм Конституционного Суда? О госпошлине, равенстве кредиторов и одном пробеле Постановления № 46-П

Может ли конкурсный кредитор быть обязан за свой счет запускать процессуальный механизм, который Конституционный Суд создал для устранения противоречия между уголовным процессом и банкротством?На первый взгляд вопрос исключительно технический.

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