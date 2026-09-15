В Орловской области подростку успешно удалили желчный пузырь

Врачи удалили мелкие конкременты из желчного пузыря подростка, которые не были видны на УЗИ и КТ, операция прошла успешно, угрозы жизни больше нет.
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