Геохимическая модель объяснила различия карбонатов в древних породах Марса

Более трёх миллиардов лет назад Марс, по всей видимости, был тёплым и влажным: жидкая вода текла по его поверхности, а атмосфера была значительно плотнее нынешней и богата углекислым газом.
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