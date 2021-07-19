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Как в СССР строили БАМ: 12 веселых фотографий которые стоит увидеть каждому

Как в СССР строили БАМ: 12 веселых фотографий которые стоит увидеть каждому

Императоры России построили Транссибирскую железнодорожную магистраль соединившую центр, Сибири и Дальний Восток одной пуповиной.

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Андрей Тимохин
В СССР не строили за поганые америк. "рубли". Доллары обычно засовывали в ихнюю коричневую папочку.
Владимир
Всё равно это была стройка века, и люди активно участвовали в её строительстве как гос. заказ, а сейчас строят дворцы для барыг правителей и алочных "артистов" в России и за границей, на разворованные средства из казны, и проплаченные "корпоративы" для жировых хапуг, которые как грибы выросли после развала СССР.
нина ромашкина
"Такой проект могла позволить себе только супердержава, только Советский Союз" - а теперь на такую супердержаву льют г***о. Завидуйте нам - мы были гражданами СССР, великой супердержавы! Вам этого не испытать.
Горьковчанин
Нынешняя власть паразитирует на том, что строила, изобретала и производила страна. Все состояния новых миллиардеров- от распродажи и разворовывания достояния народа.
Денис
А я думал это уголовники строили.
Лилия Юрова (Микрюкова)
Мои родители строили БАМ!!! Я горжусь ими и их друзьями! А мы в это время ходили в школу и проводили свое замечательное детство среди красот первозданной природы!

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