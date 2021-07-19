Как в СССР строили БАМ: 12 веселых фотографий которые стоит увидеть каждому

Императоры России построили Транссибирскую железнодорожную магистраль соединившую центр, Сибири и Дальний Восток одной пуповиной.
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