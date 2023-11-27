Кировчанин заплатит 500 тысяч за нападение агрессивного ротвейлера на ребенка

КИРОВ, 27 ноября, ФедералПресс. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура через суд взыскала с собственника ротвейлера компенсацию морального вреда в пользу шестилетнего ребенка, пострадавшего от собаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии