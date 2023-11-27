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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Кировчанин заплатит 500 тысяч за нападение агрессивного ротвейлера на ребенка

Кировчанин заплатит 500 тысяч за нападение агрессивного ротвейлера на ребенка

КИРОВ, 27 ноября, ФедералПресс. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура через суд взыскала с собственника ротвейлера компенсацию морального вреда в пользу шестилетнего ребенка, пострадавшего от собаки.

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