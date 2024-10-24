Politiсо: семь стран — членов НАТО выступают против вступления Украины в альянс

Семь стран — членов НАТО выступили против вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом 24 октября со ссылкой на официальных лиц и американских дипломатов в организации сообщило издание Politico.
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