REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Жестокость военнослужащих ВСУ и украинских националистов по отношению к мирному населению является показателем попыток киевского режима применить тактики террора для давления на власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии