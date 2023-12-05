Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Назад в ПНР?

Назад в ПНР?

В Польше не так давно появилась новая политическая партия — «Польское левое движение». Что интересного в этом факте? Ну хотя бы то, что аббревиатура данной партии (PRL) один в один повторяет польскую же аббревиатуру Польской Народной Республики.

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