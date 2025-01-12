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Ракетные удары по Донецку: новые данные от беженцев поселка Шевченко

Ракетные удары по Донецку: новые данные от беженцев поселка Шевченко

Обстрелы Донецка в марте 2022 года велись из поселка Шевченко, заявили эвакуированные беженцы. Использовались ракеты РСЗО HIMARS и "Точка-У".

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