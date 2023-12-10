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Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Накануне произошло без преувеличения историческое событие. Владимир Путин заявил о намерении пойти на внеочередной президентский срок, воспользовавшись правом «обнуления», дарованным ему поправками в Основной закон РФ, внесенными в 2020 году.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Коней на переправе не меняют...И РОссии не надо перемен....НАЖРАЛИСЬ.
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14 час.
Наталья Волкова
Главное после выборов и переговоров по новой не стали бы дружить с вражьем. По горло сыты перестройкой
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14 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
В.В. Путин  создал  великую  РОССИЮ,  а  для  чего  он  её  создал  Великой,  да  потому что  Мрази  ЕВРОПЫ  и  ТВАРИ   США  со  своей  ФАШИСТСКОЙ  идеологией  и  звериным  поведением  Гиеновых  Шакалов,  давно  скалят  свои  пасти  на  русские  угодья,  хотят  уничтожить  и  сожрать  Россию  со  всеми  потрохами.
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13 час.

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