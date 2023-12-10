Накануне произошло без преувеличения историческое событие. Владимир Путин заявил о намерении пойти на внеочередной президентский срок, воспользовавшись правом «обнуления», дарованным ему поправками в Основной закон РФ, внесенными в 2020 году.
Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Коней на переправе не меняют...И РОссии не надо перемен....НАЖРАЛИСЬ.
Ответить
14 час.
Наталья Волкова
Главное после выборов и переговоров по новой не стали бы дружить с вражьем. По горло сыты перестройкой
Ответить
14 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
В.В. Путин создал великую РОССИЮ, а для чего он её создал Великой, да потому что Мрази ЕВРОПЫ и ТВАРИ США со своей ФАШИСТСКОЙ идеологией и звериным поведением Гиеновых Шакалов, давно скалят свои пасти на русские угодья, хотят уничтожить и сожрать Россию со всеми потрохами.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии