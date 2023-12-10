Почему Владимир Путин решил воспользоваться правом «обнуления» своих сроков

Главное после выборов и переговоров по новой не стали бы дружить с вражьем. По горло сыты перестройкой

НИКОЛА ЧИРКОВ

В.В. Путин создал великую РОССИЮ, а для чего он её создал Великой, да потому что Мрази ЕВРОПЫ и ТВАРИ США со своей ФАШИСТСКОЙ идеологией и звериным поведением Гиеновых Шакалов, давно скалят свои пасти на русские угодья, хотят уничтожить и сожрать Россию со всеми потрохами.