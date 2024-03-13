Количество вакансий в Алтайском крае в два раза превысило число безработных

Особенно остро стоит вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров Число вакансий в Алтайском крае в два раза превысило число безработных — соотношение в регионе сейчас находится на уровне 10 предложений на 5 человек.
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