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Царьград

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В мае Фарельские острова закроют для туристов

В мае Фарельские острова закроют для туристов

Острова закроют для туристов, чтобы там поработали волонтёрыС 1 по 3 мая, согласно информации, представленной изданием о путешествиях AFAR, некоторые из наиболее популярных достопримечательностей Фарерских островов будут закрыты для посещения туристами.

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