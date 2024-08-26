Исход операции в Курской области связывают с дальнейшей судьбой главкома ВСУ Александра Сырского.Вопрос о судьбе главкома ВСУ Александра Сырского поднимается в статье The Telegraph под названием «Жестокий мясник или гениальный генерал?».
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