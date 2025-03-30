Аграрии Крыма займутся выращиванием мяты

Аграрии Крыма планируют вернуться к выращиванию мяты. Об этом заявил теканалу «Крым 24» директор ФГБУН «НИИ сельского хозяйства Крыма», президент Крымской Академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Паштецкий.
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