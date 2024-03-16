В ночь с 15 на 16 марта в работах по уборке города Иванова были задействованы 55 единиц спецтехники

В ночь с 15 на 16 марта в работах по уборке города Иванова были задействованы 55 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 15 на 16 марта в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 55 единиц спецтехники.