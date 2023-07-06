Лукашенко поздравил с днем рождения Назарбаева. Как складываются отношения двух лидеров сегодня?

Странно. Лукашенко поздравил Назарбаева, а на фотографии - Токаев. Неужели, Токаев ориентацию поменял и стал теперь Назарбаевым?

Leonid PlиGin

И объясните мне, на хрена первый абзац текста дублируется? Вы для милиционеров по два раза повторяете, или для дебилов? А может... молчу.