Лукашенко поздравил с днем рождения Назарбаева. Как складываются отношения двух лидеров сегодня?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его значимый вклад в создание Евразийского экономического союза и формирование имиджа казахстанского государства на международной арене.
Комментарии
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Странно. Лукашенко поздравил Назарбаева, а на фотографии - Токаев. Неужели, Токаев ориентацию поменял и стал теперь Назарбаевым?
И объясните мне, на хрена первый абзац текста дублируется? Вы для милиционеров по два раза повторяете, или для дебилов? А может... молчу.
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