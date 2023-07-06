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Лукашенко поздравил с днем рождения Назарбаева. Как складываются отношения двух лидеров сегодня?

Лукашенко поздравил с днем рождения Назарбаева. Как складываются отношения двух лидеров сегодня?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его значимый вклад в создание Евразийского экономического союза и формирование имиджа казахстанского государства на международной арене.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Странно. Лукашенко поздравил Назарбаева, а на фотографии - Токаев. Неужели, Токаев ориентацию поменял и стал теперь Назарбаевым?
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21 час.
Leonid PlиGin
И объясните мне, на хрена первый абзац текста дублируется? Вы для милиционеров по два раза повторяете, или для дебилов? А может... молчу.
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21 час.

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