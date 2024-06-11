Избирательная гильотина для Макрона

Выборы в Европарламент, о которых «АН» писал вчера, эхом отозвались во Франции. Месье Макрон, президент Пятой республики, заявил: «Караул устал!» и распустил Национальную ассамблею, то бишь парламент, до дому, до хаты.
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