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  • Павел Стародубцев
    Главное  это медицина   самые  простые исследования.. стоят денег не доступных   пенсионерам..да  и молодым  так же.....Как спасти Россию...
  • Walery
    Стоит ли этому удивляться?  Присмотритесь... таких и им подобных психически больных полно во властях западных государ...Извращенцы атаков...
  • Walery
    Такие мысли и такая статья должны были появиться еще в начале 90-х... А сегодня ситуацию сможет выправить разве тольк...Александр Новиков...

Избирательная гильотина для Макрона

Избирательная гильотина для Макрона

Выборы в Европарламент, о которых «АН» писал вчера, эхом отозвались во Франции. Месье Макрон, президент Пятой республики, заявил: «Караул устал!» и распустил Национальную ассамблею, то бишь парламент, до дому, до хаты.

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