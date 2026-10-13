Зеленский подписал закон о правах национальных меньшинств в сфере образования: что изменится для венгров Закарпатья

Поправки расширяют возможности обучения на венгерском и других официальных языках Евросоюза, закрепляют правила их использования в школах и могут способствовать дальнейшему продвижению переговоров Украины о вступлении в ЕС.
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