Тренер дала советы желающим похудеть к лету. Специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова отметила, что оптимальный промежуток плавно похудеть, без резких ограничений и стресса для организма составляет два-четыре месяца.