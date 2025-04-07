Тренер дала советы желающим похудеть к лету. Специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова отметила, что оптимальный промежуток плавно похудеть, без резких ограничений и стресса для организма составляет два-четыре месяца.
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