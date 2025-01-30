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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ставим ему задачу быть более активным на подборах». Ивица Зубац забрал больше отскоков в нападении, чем «Сперс»

Команда из Лос-Анджелеса взяла верх в гостевом матче (128:116), выиграв борьбу за отскоки (57-30). Центровой Ивица Зубац закончил встречу с 22 подборами, 9 из них были сделаны на половине поля оппонентов.

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