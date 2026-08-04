Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Любит до смерти». Посмотрите на героев «Войны и мира» Урсуляка и Андреасяна

«Любит до смерти». Посмотрите на героев «Войны и мира» Урсуляка и Андреасяна

Аргументы и факты – aif.ru Кадр из фильмов «Война и мир» Сергея Урсуляка и Сарика Андреасяна. Кинокомпания братьев Андреасян сообщила, что завершила съемки киноадаптации романа Льва Толстого «Война и мир».

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