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Крымская газета

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Аксёнов провел встречу с замминистром обороны России Павлом Фрадковым

Аксёнов провел встречу с замминистром обороны России Павлом Фрадковым

Глава Крыма Сергей Аксёнов встретился с заместителем министра обороны России Павлом Фрадковым и обсудил с ним вопросы взаимодействия органов власти Республики Крым и оборонного ведомства страны, перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

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