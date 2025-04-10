«Ъ»: в России готовят новую систему оплаты труда врачей и учителей

В мае текущего года в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, а также в Якутии, Курганской и Липецкой областях планируется начать тестирование новой системы оплаты труда для учителей и медицинских работников.
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