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«Ъ»: в России готовят новую систему оплаты труда врачей и учителей

В мае текущего года в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, а также в Якутии, Курганской и Липецкой областях планируется начать тестирование новой системы оплаты труда для учителей и медицинских работников.

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