Президент Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, где обсуждалось восстановление двусторонних отношений и экономическое сотрудничество, включая поставки дизельного топлива в США и удобрений на американский рынок.