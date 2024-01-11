Генпрокурор РФ Краснов поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником

Прошло 302 года с момента образования прокуратуры России — надежного гаранта соблюдения законов. С тех пор из года в год сотрудники ведомства наращивают потенциал, расширяют компетенции и сохраняют оперативность в работе, сказал в поздравительном обращении ко Дню работника прокуратуры, 12 января, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.