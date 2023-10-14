Ветеран СВО поделился с учениками старших классов в Ярославле боевым опытом

Лекцию о мужестве, проявленную бойцами в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и службе в армии провел в школе № 94 Ленинского района Ярославля 20-летний ветеран спецоперации, сообщает 14 октября пресс-служба правительства Ярославской области.