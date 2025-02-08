Посвященную спецоперации экспозицию создадут на базе Музея Победы

РИА Новости/Максим Блинов Президент России Владимир Путин поручил создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, которая будет посвящена специальной военной операции РФ по защите Донбасса.
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