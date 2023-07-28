Карта Пири Рейса: как на документе 1513 года появилась Антарктида, о которой люди узнали лишь через 260 лет

Igor Shumarin

Есть мнение, что и Магеллан и Христофор Колумб и Америго Веспуччи и первооткрыватели Антарктиды плыли, уже имея то ли копию с этой карты (Пири Рейса), то ли саму карту. Уж больно чётко их маршруты выглядят на современных, даже школьных картах.