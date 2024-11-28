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Число занятых в российской экономике за три года выросло на 2,3 млн

Число занятых в российской экономике за три года выросло на 2,3 млн

Число занятых в российской экономике выросло до 74,6 млн человек благодаря программам содействия занятости и профессиональной подготовки, сообщил исполняющий обязанности генерального директора ВНИИ труда Минтруда России Владимир Смирнов.

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