Число занятых в российской экономике за три года выросло на 2,3 млн

Число занятых в российской экономике выросло до 74,6 млн человек благодаря программам содействия занятости и профессиональной подготовки, сообщил исполняющий обязанности генерального директора ВНИИ труда Минтруда России Владимир Смирнов.
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