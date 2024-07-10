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Трейлер фильма "Гладиатор 2" вызывает бурные дискуссии среди фанатов

Трейлер фильма "Гладиатор 2" вызывает бурные дискуссии среди фанатов

Ридли Скотт представил трейлер фильма "Гладиатор 2", но реакция публики была крайне негативной. Большинство пользователей YouTube высказались против использования хип-хоп музыки в ролике, посчитав ее неуместной для эпического исторического экшена.

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