Трейлер фильма "Гладиатор 2" вызывает бурные дискуссии среди фанатов

Ридли Скотт представил трейлер фильма "Гладиатор 2", но реакция публики была крайне негативной. Большинство пользователей YouTube высказались против использования хип-хоп музыки в ролике, посчитав ее неуместной для эпического исторического экшена.
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