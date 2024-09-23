Ракетные удары по израильской Хайфе - в городе введён красный уровень опасности впервые за 18 лет Красный уровень опасности впервые за 18 лет введёт в третьем по величине городе Израиля – Хайфе.
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Ракетные удары по израильской Хайфе - в городе введён красный уровень опасности впервые за 18 лет Красный уровень опасности впервые за 18 лет введёт в третьем по величине городе Израиля – Хайфе.
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