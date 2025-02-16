Мэддисон адресовал Кину празднование гола «МЮ», приложив палец к губам: «На этой неделе было немного какого-то шума». Рой сказал, что Джеймс «неплох», но не выведет «Тоттенхэм» в топ-6

Англичанин забил единственный гол в матче 25-го тура АПЛ и принес «Тоттенхэму» победу (1:0). Неделю назад бывший полузащитник «МЮ» Кин в передаче Stick to Football заявил: «Мэддисон неплох, но если вы думаете, что он вернется и выведет «шпор» в топ-6, то живете в мире грез.