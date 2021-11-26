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Руководитель проекта +1Город рассказал о ESG-партнерстве на форуме «Родные города» в Петербурге: Новости ➕1, 26.11.2021

Руководитель проекта +1Город рассказал о ESG-партнерстве на форуме «Родные города» в Петербурге: Новости ➕1, 26.11.2021

В Санкт-Петербурге 26 ноября открылся Национальный форум социальных инвестиций «Родные города». В этом году главная тема мероприятия заявлена как «Парнерство для устойчивого развития регионов».

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