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Шариф Купер продолжит карьеру в Китае после сезона в НБА

Бывший игрок « Вашингтона » Шариф Купер (25 лет, 185 см) вернулся в «Ляонин Флаин Леопардс». Купер уже выступал за китайский клуб в 2024 году и помог ему выиграть чемпионат.

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