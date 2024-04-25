Разведчик Чинкуини рассказал о публикациях французских наемников в соцсетях

Французские наемники, находящиеся в рядах Вооруженных сил Украины, сами выдают себя обилием публикаций в соцсетях, сложнее выявить государственных агентов на СВО, сообщил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
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