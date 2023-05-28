Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени. Манчестер Юнайтед – Фулхэм Дата проведения 28 мая, 18.
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