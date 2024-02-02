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  • sorsw
    Дублёнки в шкафу... 😜😂Какой была советс...
  • Элеонора Коган
    Да, это так.Какой была советс...
  • Алиса Майская
    Все это просто было модно, сейчас модно другое, достаток здесь ни при чем, роскошь - тоже. А книги, их просто читали ...Какой была советс...

6 идей по обустройству комфортной и уютной террасы

6 идей по обустройству комфортной и уютной террасы

Весна не за горами и совсем скоро захочется проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь не только отличным пейзажем и царящей вокруг атмосферой, а и комфортом, который играет далеко не последнюю роль.

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