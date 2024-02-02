6 идей по обустройству комфортной и уютной террасы

Весна не за горами и совсем скоро захочется проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь не только отличным пейзажем и царящей вокруг атмосферой, а и комфортом, который играет далеко не последнюю роль.
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