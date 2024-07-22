"Служу России": Shaman заявил, что Байден отказался от выборов из-за него

Певец Shaman уверен, что его концерт повлиял на решение Байдена выйти из выборов Певец Shaman (Ярослав Дронов) внезапно в своем Telegram заявил, что его выступление в посольстве США в Москве послужило поводом для ухода американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки.