"Служу России": Shaman заявил, что Байден отказался от выборов из-за него

Певец Shaman уверен, что его концерт повлиял на решение Байдена выйти из выборов Певец Shaman (Ярослав Дронов) внезапно в своем Telegram заявил, что его выступление в посольстве США в Москве послужило поводом для ухода американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки.
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