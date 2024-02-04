«Игнорировал сигналы»: друг «Пухляша» Красилова рассказал о последнем дне артиста

Шоумен жаловался на недомогание ДМИТРИЙ КРАСИЛОВ WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ Внезапная смерть шоумена Дмитрия «Пухляша» Красилова стала настоящим шоком для общественности и звезд шоу-бизнеса.
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