Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Колорадо»

Артемий Панарин после перерыва на Матч звёзд забил гол в первом же матче. В ночь на 6 февраля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш».