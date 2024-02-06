Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Колорадо»

Артемий Панарин после перерыва на Матч звёзд забил гол в первом же матче. В ночь на 6 февраля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш».
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