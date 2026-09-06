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Берлин провоцирует Третью мировую

Берлин провоцирует Третью мировую

Канцлер Германии Фридрих Мерц произнес слова с явным намеком на времена Второй мировой войны. Он пообещал сделать Германию снова главной военной силой Европы.

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