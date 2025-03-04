В Тюменской области полицейские установили причастность мужчины более чем к 20 кражам имущества из торговых центров

В Тюменской области сотрудники уголовного розыска в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за имущественные преступления 29-летнего местного жителя, подозреваемого в серии хищений портативных колонок, видеокарт, одежды и продуктов питания из торговых точек, расположенных в разных районах Тюмени.