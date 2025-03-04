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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области полицейские установили причастность мужчины более чем к 20 кражам имущества из торговых центров

В Тюменской области сотрудники уголовного розыска в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за имущественные преступления 29-летнего местного жителя, подозреваемого в серии хищений портативных колонок, видеокарт, одежды и продуктов питания из торговых точек, расположенных в разных районах Тюмени.

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