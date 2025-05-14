Эффект «пустого калоража»: почему яблоки не помогают худеть, объяснила врач

Яблоки — популярный и доступный фрукт, часто рекомендуемый диетологами при похудении. Однако, как и у любого продукта, у яблок есть преимущества и недостатки, и их употребление не всегда одинаково полезно для всех.
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