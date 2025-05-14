Эффект «пустого калоража»: почему яблоки не помогают худеть, объяснила врач

А

Андрей

Пишут глупости из одной статьи в другую. Что значит пустой калораж? Калории не бывают пустыми. Калория это в первую очередь энергия. Как энергия может быть пустой, если на ней существует организм? И еще особенность, при бесконтрольном потреблении фруктозы, организм набирает вес, а не худеет.