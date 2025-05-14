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Эффект «пустого калоража»: почему яблоки не помогают худеть, объяснила врач

Эффект «пустого калоража»: почему яблоки не помогают худеть, объяснила врач

Яблоки — популярный и доступный фрукт, часто рекомендуемый диетологами при похудении. Однако, как и у любого продукта, у яблок есть преимущества и недостатки, и их употребление не всегда одинаково полезно для всех.

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Комментарии
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А
Андрей
Пишут глупости из одной статьи в другую. Что значит пустой калораж? Калории не бывают пустыми. Калория это в первую очередь энергия. Как энергия может быть пустой, если на ней существует организм? И еще особенность, при бесконтрольном потреблении фруктозы, организм набирает вес, а не худеет.
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