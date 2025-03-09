Хроника СВО: наступление в Курской области и «мирный план» от Женевского центра политики безопасности

За последние два дня российские военные освободили в Курской области четыре населенных пункта, в военных пабликах распространяется видео с проходом спецназа РФ в оккупированную Суджу через подземный газопровод.
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