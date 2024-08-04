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Гаджиев о решениях Бобровского: «Преднамеренно против «Динамо» Махачкала, огромное число ошибок. Судейство – одна из главных причин тормоза российского футбола»

В 3-м туре Мир РПЛ махачкалинцы уступили со счетом 0:1, пропустив с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо на 79-й минуте.

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