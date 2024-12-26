ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны

147683 Сероев

Ну и что самый гуманный в мире ДАСТ ИМ ГОДОЧКОВ ПО 5 Боятся нечего Вон их хоэяева трубопроводы е........ли танкеры топят генералов убивают в центре мигрантско-еврейской Масквы За всем уши Лондона Сегодня посмотрел награждение Алишера Путиным Понял почему они положили на РФ....................