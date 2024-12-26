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ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны

ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны

Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений, которые готовили спецслужбы Украины на высокопоставленных военных Министерства обороны, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.

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Комментарии
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Наталья Романенко
Теперь придется их содержать
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18 час.
147683 Сероев
Ну и что самый гуманный в мире ДАСТ ИМ ГОДОЧКОВ ПО 5 Боятся нечего Вон их хоэяева трубопроводы е........ли танкеры топят  генералов убивают в центре мигрантско-еврейской Масквы За всем уши Лондона Сегодня посмотрел награждение Алишера Путиным Понял почему они положили на РФ....................
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18 час.

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