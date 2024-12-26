Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений, которые готовили спецслужбы Украины на высокопоставленных военных Министерства обороны, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.
ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны
Комментарии
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Наталья Романенко
Теперь придется их содержать
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18 час.
147683 Сероев
Ну и что самый гуманный в мире ДАСТ ИМ ГОДОЧКОВ ПО 5 Боятся нечего Вон их хоэяева трубопроводы е........ли танкеры топят генералов убивают в центре мигрантско-еврейской Масквы За всем уши Лондона Сегодня посмотрел награждение Алишера Путиным Понял почему они положили на РФ....................
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18 час.
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