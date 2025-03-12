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Царьград

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"Эта операция призвана полностью поменять ход войны": Что будет после операции "Труба"

"Эта операция призвана полностью поменять ход войны": Что будет после операции "Труба"

Операция не имеет аналогов и, вероятно, не будет повторена в будущем.1 марта 2025 года началась операция "Труба", которая уже успела войти в историю как одна из самых рискованных военных акций современности.

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